Internacional LOS MONOS TAMBIÉN LLORAN CUANDO ALGUIEN MUERE

Los animales también lloran cuando alguien muere. Un documental de la BBC ha captado la reacción de un grupo de monos langur que creyeron que una supuesta cría de la manada había muerto. Decimos ‘supuesta cría’ porque en realidad se trataba de un robot con apariencia de animal que tenía una cámara incorporada. Todo lo registrado ha sido compartido en YouTube. Spy in the wild (Espía en la naturaleza) es un documental elaborado por la cadena británica que graba a los animales en su hábitat natural. En esta ocasión fueron hasta la India para registra el comportamiento de los monos langur con la ayuda de una cámara camuflada en un robot. El falso mono fue colocado en una rama. Los simios entendieron que era uno de los suyos, se le acercaron, lo miraban y tocaban. El animatronic ocasionalmente movía la cabeza y gesticulaba. En un momento, el video de YouTube muestra como uno de los monos carga al robot y lo tira el suelo. Al ver que la supuesta cría no se movía, los animales creyeron que había muerto. Lo llamativo vino después. Primero intentan reanimarlo, no lo logran. El resto de la manada se acerca. Se colocan a su alrededor en silencio, como una muestra de luto al compañero caído. Incluso, los mayores consuelan a los más pequeños que dejan ver su aspecto de tristeza. "Todo el ruido que hacían al principio se convirtió en completo silencio y se abrazaban los unos a los otros", comentó el productor Matthew Gordon al diario británico Daily Express. Pocas veces se había observado un comportamiento similar.