“MÉXICO PAGARÁ EL MURO, DE UNA U OTRA FORMA”, SENTENCIA TRUMP

Donald Trump ofreció este miércoles una conferencia de prensa luego de seis meses y donde volvió a ejercer presión sobre General Motors respecto a la deslocalización de la producción.

El vicepresidente electo, Mike Pence, aseguró: “Nos faltan nueve días para la investidura del 45.º presidente de los Estados Unidos, para mí es todo un honor hacer el juramento para ser vicepresidente y un honor estar al lado de un presidente que hará que Estados Unidos vuelva a ser grande”.

Casi seis meses después de su última aparición el presidente electo se refirió a las noticias sobre un supuesto reporte ruso sobre él. “Las informaciones publicadas no se deberían haber escrito nunca ni, por supuesto, publicado. Son noticias falsas redactas por una cadena de televisión en concreto, dijo.

Señaló que: “En las próximas semanas se van a anunciar muchas buenas noticias, hemos estado trabajando y hablando con varias empresas”, y mencionó a Ford o Fiat como ejemplo de las empresas que van a incrementar su producción en territorio estadounidense y llamó a General Motors para que sume a estas.

Trump lanzó nuevamente la advertencia de que “Si quieres producir fuera de los Estados Unidos vas a tener que pagar unos impuestos de frontera muy grandes. Si te quieres mover, muévete de Wisconsin, a Carolina del Norte, hay muchos trabajadores estadounidenses dispuestos a trabajar (aquí)”.

Respecto a los posibles conflictos de interés, enfatizó “No quiero aprovecharme de nada, no quiero conflictos de intereses aunque legalmente puedo seguir con mis negocios. Puedo seguir gestionando mis negocios, si quisiera podría, pero no lo voy a hacer”.

Sobre sus declaraciones del sistema sanitario, Trump dijo: “Los periodistas y todo el mundo deben de estar muy contentos de que acabemos con el Obamacare, el Obamacare es un desastre absoluto que está implosionando. Lo que vamos a hacer es presentar un plan para derogar y sustituir el Obamacare. Vamos a aprobar una ley sanitaria para ocuparnos de verdad de la sanidad de nuestro país. Vamos a prestar un gran servicio. Vamos a presentar un plan, una sanidad que será menos costosa y mucho mejor”.

Sobre el muro que pretende construir en la frontera con México, Trump informó que: “Vamos a negociar alrededor de un año, año y medio con México. México nos devolverá el coste del muro, de una manera u otra, se lo aseguro”.

Agregó que “el gobierno de México está siendo muy agradable, es maravilloso, no los culpo por aprovecharse de Estados Unidos. Ojalá nuestros políticos fueran tan inteligentes, pero no deberíamos haber permitido que esto sucediera. Vamos a hacer el muro y luego México nos lo va a reembolsar. Va a ser así”.

Cuestionado sobre los reportes de intervención rusa en las pasadas elecciones de Estados Unidos, consideró que el país no se está defendiendo bien de los hackeos, y dijo que en 90 días va a presentar un plan antihackeo porque Estados Unidos está siendo hackeado por todo el mundo, incluyendo a Rusia y China.

“Rusia va a respetar mucho más a nuestro país cuando yo lo lidere. Rusia no debería haber hackeado nuestra campaña y no lo va a volver a hacer. China también nos hackea. No puede seguir sucediendo. Les aseguro que Rusia nos va a respetar mucho más. Yo espero que nos llevemos bien, pero no lo sabemos”, finalizó.