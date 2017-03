¡SE FILTRA VIDEO! CEO DE UBER SE PELEA CON CHOFER

El fundador de Uber fue protagonista de un video que hoy lo tiene en el ojo de la tormenta. Travis Kalanick viajó en un taxi de la compañía y durante el trayecto tuvo una tensa conversación con el conductor del vehículo, quien lo estaba grabando. Las imágenes fueron filtradas por Bloomberg en YouTube.

Las palabras del CEO de Uber fueron consideradas ofensivas. El chofer que lo trasladaba se llama Fawzi Kamel, quien aprovechó el viaje para reclamarle a Kalanick por la baja en las tarifas del servicio. El video fue registrado el pasado 5 de febrero, la noche que se celebró el Superbowl. El ejecutivo iba en compañía de dos mujeres.

El taxista de Uber Black le expresa que "por su culpa" ha perdido 97.000 dólares y que actualmente se encuentra en bancarrota. Travis Kalanick se defendió argumentando que bajar los precios fue necesario por la competencia. Sin embargo, luego cambia a un tono más agresivo. "¿Sabes qué? A algunas personas no les gusta asumir la responsabilidad de su propia mierda. Culpan a alguien más de todo lo que pasa en sus vidas. ¡Buena suerte!", dijo.

El video se filtró en YouTube y las críticas no pararon de llover al ejecutivo. Ante la presión tuvo que emitir un comunicado donde se disculpaba por lo ocurrido. "Decir que me avergüenzo es una subestimación extrema. Mi trabajo como líder es liderar... y eso comienza con comportarse de una manera que nos hace sentir orgullosos. Eso no es lo que hice, y no tiene justificación", reconoció.

"Quiero disculparme profundamente con Fawzi, así como con la comunidad de conductores y el equipo de Uber", finalizó el CEO Uber.