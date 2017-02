TRUMP: MURO ESTÁ SIENDO DISEÑADO AHORA MISMO

El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló que el muro que ha prometido construir en la frontera con México "está siendo diseñado ahora mismo", y dijo que será "grande" y "de mucha ayuda" para garantizar la seguridad del país.

El mandatario norteamericano dio estas declaraciones en una conferencia organizada por la Asociación de Jefes de Ciudades Principales (MCCA, por sus siglas en inglés).

Cuándo se edificará. El pasado 25 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva para destinar fondos federales a la construcción del muro con México. La edificación de la barrera física comenzará "en meses", comentó en una entrevista con la cadena ABC.

El magnate indicó en que, pese a que los contribuyentes estadounidenses adelanten los fondos para su construcción, México devolverá "el cien por ciento" del costo.

El costo del proyecto. La frontera entre México y Estados Unidos supera los 3,000 kilómetros. Y ya hay unos 1,050 kilómetros de muros y vallas que impiden el paso de personas o vehículos. Eso costó alrededor de US$ 2,400 millones.

Un cálculo del consejero delegado de la empresa de construcción Superior Concrete Products, Todd Sternfeld, arroja que un muro de 2,000 kilómetros costaría US$ 50,000 millones. No obstante, un estudio del grupo de investigación Bernstein lo cifra entre US$ 15,000 y 25,000 millones.