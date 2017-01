161 DETENIDOS POR RAPIÑA Y ACTOS VANDÁLICOS

El gobierno del Estado de México informó que hasta el momento suman 161 personas detenidas por actos vandálicos, saqueos y robos a tiendas departamentales, realizados en seis municipios.

Autoridades mexiquenses a las 18:00 horas, confirmaron la detención de 161 personas aseguradas en Ecatepec de Morelos, Acolman, Naucalpan de Juárez, Nicolás Romero, Tultepec y Tecámac.

De los detenidos, 126 son adultos, 106 hombres y 20 mujeres y 35 menores de edad, de los cuales 30 son hombres y el resto mujeres.

El gobierno estatal además, reiteró y enfatizó que no hay toques de queda ni saqueos masivos, por lo que pidió a la población no propagar y no creer los mensajes que se difunden a través de las redes sociales.

Manifestó su respeto a la libre manifestación, sin embargo, aseveró que no tolerará actos fuera de la legalidad o que atenten contra la población, luego de la psicosis y pánico que se generaron y que obligaron a cerrar cientos de comercios en municipios del Valle de Toluca.