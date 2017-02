AMLO REHUYE DEBATIR CON YUNES

Andrés Manuel López Obrador ha rehuido durante años a debatir ante los diversos señalamientos de que su campaña se financia con recursos no comprobables.

En el segundo día de gira por el estado de Veracruz y después de que el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, acusó a López Obrador de recibir dinero ilícito del exgobernador Javier Duarte.

Por su parte Yunes Linares, retó al líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, a “debatir” el próximo sábado 25 “donde él indique” para llevarle –dijo- las pruebas de que él y Morena pactaron con el gobierno del exgobernador prófugo de la justicia, Javier Duarte de Ochoa.

En entrevista para Grupo Imagen, el ex candidato presidencial dijo que no irá a ningún debate con Yunes, "Pues no, no puedo ir al debate porque en una de esas pierdo mi cartera", dijo López Obrador.

López Obrador insistió en que Yunes Linares no tiene pruebas de que él o su instituto político hayan recibido dinero del gobierno de Javier Duarte.

Cabe mencionar que esta guerra de declaraciones comenzaron el miércoles pasado entre el político tabasqueño y el veracruzano, Ángel Yunes insistió que en la entidad veracruzana, López Obrador encontrará “la horma de su zapato”.