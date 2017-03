COLECTA DE CRUZ ROJA, MUESTRA DE UNIDAD ANTE RETOS DEL PAÍS: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que la Cruz Roja realiza una de las causas más nobles que unen a la sociedad y que demuestran que se puede trabajar en ese mismo sentido, unidos, con el objetivo de hacer frente a los retos que tiene por delante el país, afirmó durante la puesta en marcha de la Colecta Nacional 2017 de la Cruz Roja Mexicana.

Y no se trata de unidad que pide que todos hablen con una sola voz, como ya lo he expresado anteriormente, ni que todos aprueben las políticas de un Gobierno ni que todos compartan las mismas ideas. Me refiero, más bien, a la unidad que nos hace avanzar en conjunto en favor de nuestros valores y de las grandes causas nacionales, sostuvo.

El presidente del Consejo de Directores de la Cruz Roja Mexicana, Fernando Suinaga Cárdenas se solidarizó con las decisiones que tomó la Administración Federal en el apoyo a los connacionales que viven en Estados Unidos ante la serie de medidas migratorias que ha asumido la administración de Donald Trump.

Las acciones encaminadas a defender la dignidad de las mexicanas y los mexicanos en el extranjero son actos humanitarios que demuestran su liderazgo en la toma de decisiones. Usted cuenta con el respaldo de Cruz Roja Mexicana, nos unimos en cuerpo y alma con usted para apoyarlo en todo momento en beneficio de los mexicanos”, manifestó.

En la residencia oficial de Los Pinos, el Jefe del Ejecutivo hizo un llamado a los mexicanos para salir a respaldar la colecta que tiene como objetivo este año llegar a la meta de 355 millones de pesos, que permitirán seguir apoyando a quienes enfrentan una situación de emergencia.