HIJOS DE MIGRANTES SON RECHAZADOS POR NO HABLAR ESPAÑOL

Hijos de mexicanos deportados o de connacionales que decidieron volver a nuestro país tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, sufren rechazo entre sus compañeros de escuela en Zacatecas, debido a que no hablan español.

Tal es el caso de la pequeña María, quien regresó al estado junto a su madre, Esmeralda Gallegos, por miedo a la política migratoria del magnate republicano.

Entonces dije, yo ya no me sentía muy bien allá, por mi enfermedad y todo; yo le dije a mi niña: ¿sabes qué?, entonces vámonos (…). Y me decidí, yo dije que al cabo si yo muero allá que se quede con mis papaces”, comentó Gallegos.

Su hija María, es quien más ha resentido éste episodio, con ciudadanía americana y sin dominar el español tuvo que aguantar el rechazo de sus nuevos compañeros.

Pues cuando llegué por primera vez, pues ya ve que la gente ¿pues quién es ella? y así, y pues ya les dije de dónde venía y todo eso pues me decían pues que no, que pues que ¡hay mírenla, se cree mucho! y así y así y así”.

Éste viacrucis lo viven decenas de menores que al igual que María sufren violencia en la tierra de sus padres.