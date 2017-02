MÉXICO NO ACEPTARÁ IMPOSICIONES DE ESTADOS UNIDOS: VIDEGARAY

El gobierno y el pueblo de México no aceptarán disposiciones que de manera unilateral un gobierno le quiera imponer al otro, “no lo vamos a aceptar porque no tenemos por qué hacerlo, no es del interés de México”, sostuvo el canciller Luis Videgaray Caso.

Señaló esto ante las recientes disposiciones en materia migratoria que ha emitido el gobierno de Estados Unidos, tema fundamental que se habrá de discutir con los secretarios estadounidenses que visitan a partir de este miércoles el país.

Videgaray Caso ratificó que el gobierno de México, va a actuar por todos los medios jurídicamente posibles para la defensa de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos.

En ese sentido, explicó que la acción implicará un despliegue sin precedentes de información a los connacionales en la unión americana, para que conozcan sus derechos y sepan cómo actuar ante posibles violaciones a su dignidad y sus derechos humanos.

Videgaray Caso agregó que se actuará por la vía jurídica con absoluto respeto al Estado de derecho en los Estados Unidos, acudiendo a las instancias jurisdiccionales, tanto para casos individuales como colectivos.

México y el gobierno de México no habrán de dudar en acudir a los organismos multilaterales, empezando por las Naciones Unidas, para defender, conforme al derecho internacional, los derechos humanos, las libertades y el debido proceso en favor de los mexicanos en el exterior, enfatizó.