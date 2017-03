NOMBRAMIENTO DE FISCAL ANTICORRUPCIÓN, FRENADO POR PANISTAS

A pesar de que la Ley Nacional Anticorrupción obliga a que a más tardar el próximo 9 de abril se nombre ya al primer fiscal en la materia, el PAN en el Senado de la República adelantó que no será así, pues dijo que antes realizará una serie de foros y consultas para que se defina el nuevo modelo de procuración de justicia.

El criterio de fondo es que no queremos, no aceptaremos un país donde el procurador general de la República o el fiscal sea a modo del Ejecutivo federal, como ha sido hasta este momento. No queremos la simulación, lo que queremos es un futuro diferente, queremos el día de mañana, muy pronto, un fiscal autónomo, con fiscalías especializadas independientes, particularmente tres de ellas: la de delitos electorales, la de anticorrupción y a la de derechos humanos, advirtió Juan Carlos Romero Hicks, senador del PAN.

Además, los senadores panistas señalaron que es requisito indispensable que el nuevo modelo de procuración de justicia se construya exclusivamente en el ámbito y en las sedes del Poder Legislativo, es decir, en el Senado y en la Cámara de Diputados.