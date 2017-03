“NUNCA NOS RAJAMOS”, SEGUIMOS RUMBO AL 2018: MANCERA

Debido a las manifestaciones de apoyo de la ciudadanía, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, se dijo inspirado para participar en la carrera presidencial para 2018.

Durante la entrega de tarjetas del Programa Seguro Contra la Violencia Familiar, señaló que todos los retos son buenos, además de que sus viajes al interior de la República Mexicana le han dejado ver que hay condiciones para seguir adelante.

Nunca nos rajamos, no tengo porque rajarme, todo dependerá de la gente, entonces si la gente decide que no vayamos, pues eso ya será una decisión de la gente. Mientras no sea eso, ahí vamos pa'delante, aseveró.

Finalmente señaló que las acciones que se realizan en la Ciudad de México cada vez son más reconocidas en el mundo y eso le impulsa para continuar con su labor que tiene como objetivo el bienestar de la ciudadanía.