PROBABLE INCINERACIÓN DE ESTUDIANTES, HIPÓTESIS MAS CONSOLIDADA: CAMPA

El Gobierno mexicano defendió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la hipótesis de investigación conocida como la "verdad histórica" en el caso Ayotzinapa.

En una tensa audiencia en la sede de la CIDH, el subsecretario de Derechos Humanos en Gobernación, Roberto Campa, aseguró que la posible incineración de algunos de los estudiantes en el basurero de Cocula a manos de policías y criminales es la teoría más consolidada.

No se ha consolidado otra hipótesis, no hay consolidada otra línea de investigación y no se ha encontrado a ninguno de los normalistas, a ninguno de los muchachos vivos o muertos, dijo Campa al final de su intervención.

Hay plena disposición para, con base en las dudas de las madres y los padres, seguir valorando cualquier otra línea de investigación, añadió ante padres y abogados de los 43 normalistas desaparecidos.

Puesta en duda en los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, que dejó México en 2016, revivir la "verdad histórica" provocó polémica entre las víctimas.

Se están rechazando las conclusiones del GIEI en este momento por el Estado. Pedimos que esto lo tome en cuenta la Comisión Interamericana, resaltó Mario Patrón representante legal de los padres de los 43, al término de la sesión.