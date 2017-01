SEGOB: HACEMOS LO POSIBLE PARA MITIGAR EL IMPACTO POR AUMENTO A GASOLINAS

Se está haciendo todo lo posible para mitigar el impacto causado por el ajuste al precio de las gasolinas y el diésel, afirmó el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aunque reconoció que aún hay inconformidad por la medida implementada.

Osorio Chong señaló que por ello, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ha estado saliendo para explicar a la gente el porqué era necesario la liberación de los precios de los combustibles.

Dijo que en la dependencia a su cargo "nosotros estamos atendiendo el cuidado de la manifestación, de la exigencia de los planteamientos que se hacen, pero sí, lo que estamos cuidando también es que no se violenten los derechos de otras personas, de terceros".

Asimismo, manifestó no esperar que haya más enfrentamientos como los que se han visto, cuando en febrero se puedan fijar libremente los precios de las gasolinas y el diésel, "espero que no haya ya más confrontaciones, pues eso no le conviene a nadie y nadie se debe aprovechar de estas circunstancias", subrayó el titular de Gobernación.