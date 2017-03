SENADO APLICA AUSTERIDAD, CONGELAN PLAZAS Y RECORTAN VIAJES

El Senado de la República a congelado a partir de hoy la creación de nuevas plazas laborales de estructura, así como las vacantes, y en su lugar abre la contratación de personal por honorarios, como parte de las medidas de austeridad para este año.

En general, reduce un 10% sus gastos en todas las áreas de actividades administrativas y de servicios personales mediante 30 disposiciones. Como primer punto establece la política de "crecimiento cero", respecto de la creación de plazas de estructura y de honorarios.

De acuerdo al plan de austeridad y disciplina presupuestaria 2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación, las vacantes por renuncia, despido o movimientos de nivelación en el Senado podrán “cubrirse con prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios hasta por el equivalente al importe neto del setenta por ciento (70%) de los recursos que correspondan a la plaza respectiva”.

Las áreas parlamentarias, técnicas y administrativas deberán reducir, en forma gradual, al menos en un diez por ciento el número y monto de la contratación de prestadores de servicios bajo el régimen de honorarios profesionales, siempre que con ello no se afecte el trabajo legislativo.

Entre las nuevas medidas de austeridad, se prohíbe incrementar el parque vehicular; es decir, no se comprarán más vehículos o camionetas de las que disponen hoy los senadores y personal de la Cámara alta. También se dispuso que durante las visitas guiadas solicitadas por senadores, instituciones educativas, organizaciones o personas que desean conocer los inmuebles del Senado de la República, no se proporcionarán servicios adicionales, como son box lunch, servicio de cafetería, etc.

En el rubro de viáticos y pasajes, se implementarán acciones para reducir al menos en un diez por ciento los gastos destinados a las comisiones, representaciones, misiones legislativas, reuniones interparlamentarias, mecanismos de cooperación parlamentaria, foros o viajes de trabajo nacionales e internacionales de senadores como personal de equipo de trabajo.