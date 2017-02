PEQUEÑA ENVIÓ CARTA A GOOGLE Y… RECIBIÓ RESPUESTA

La menor, Chloe Bridgewater (7), de la localidad de Hereford, escribió una misiva dirigida al "estimado jefe de Google", donde le plantea que "cuando sea grande me gustaría tener un trabajo en Google. También quiero trabajar en una fábrica de chocolates o competir en natación en los Juegos Olímpicos".

"Mi papá me ha dicho que podría sentarme en cómodos sillones y conducir karts si trabajo en Google. Me gustan los computadores también y tengo un tablet en la que juego. Mi papá me regaló uno en el que tengo que mover un robot hacia arriba y hacia abajo", escribió la menor de acuerdo a la información del diario Daily Mirror.

En la carta, además, la niña le cuenta al "jefe de Google" que su padre le ha dicho que sería bueno para ella aprender sobre computadores y que, un día le regalará uno. Además, que sus profesores la consideran buena, que le va bien en la escuela y que, su papá le ha señalado que si continúa yéndole bien, será capaz de trabajar en Google.

Además indicó en la misiva que su padre le dijo que para trabajar en Google, necesitaría llenar algún formulario. "No se realmente lo que eso significa, pero él dijo que por ahora, una carta estaría bien".

"Gracias por leer mi carta. Sólo he mandado una antes, y fue a 'Father Christmas' (viejito pascuero). Adiós" finalizó la niña.

Desde Google, el ejecutivo envió su respuesta a inicios de febrero agradeciendo la carta. "Me complace que te gusten los computadores y los robots y espero que continues aprendiendo de tecnología. Creo que si sigues trabajando duro y persiguiendo tus sueños, podrás llevar a cabo todo lo que te propongas, desde trabajar en Google, hasta competir en los juegos olímpicos".

"Espero recibir tu formulario de postulación una vez que termines en la escuela" dijo el CEO de la compañía.

El padre de la menor, Andrew Bridgewater fue quien dio a conocer la historia en su cuenta de Linkedin y, agradeció a Pindai por el gesto de responder la carta.

"Ella perdió mucha de su confianza tras ser golpeada por un automóvil hace unos años" escribió el padre de la menor, sin embargo, sostuvo que "es poco decir que ella está encantada con la carta de respuesta firmada por Sundar Pinchai".