SAMSUNG DARÁ A CONOCER LAS CAUSAS DE FALLAS DEL NOTE 7

Este lunes Samsung Electronics Co. informará que baterías de tamaño irregular fabricadas por una compañía afiliada fueron las que causaron el sobrecalentamiento y las llamas que finalmente obligaron a detener la línea de producción de su teléfono inteligente Note 7.

El mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo tiene programado dar a conocer el resultado de una investigación sobre los equipos que se incendiaron y que le obligaron el año pasado a eliminar su dispositivo más costoso, un episodio que se estima habría costado a Samsung hasta 6,000 mdd. La empresa coreana anunciará que Samsung SDI Co. fabricó baterías que no se ajustaban apropiadamente al dispositivo, lo que causó su sobrecalentamiento, según la fuente, quien declinó ser identificada dado que los resultados de la investigación no se han hecho públicos.

Samsung ha intentado recuperar la confianza de los consumidores luego del fiasco del Note 7. La mayor crisis de negocios de la firma en sus 48 años comenzó con una creciente lista de reportes de sobrecalentamiento o estallido en llamas. Ello derivó en el retiro del producto a nivel mundial lo que generó el escrutinio de los reguladores y la ira del público en todo el mundo. Finalmente Samsung pidió disculpas y eliminó la línea de producción. La empresa reclutó a varias agencias de investigación, incluyendo a UL, una empresa de pruebas y certificación con sede en Estados Unidos, para determinar el origen de la falla.

El diario The Wall Street Journal fue el primer medio en reportar los resultados de la investigación. También citó a fuentes anónimas que apuntaban a un problema de manufactura relacionado con las baterías fabricadas por otro proveedor, Amperex Technology Ltd., lo que generó un rápido incremento en la producción de teléfonos de reemplazo.

Un representante de ATL no respondió a solicitudes de comentarios fuera del normal horario laboral. Samsung no emitió comentarios en forma inmediata. Representantes de Samsung SDI no respondieron a solicitudes de comentarios fuera del habitual horario laboral.

La compañía dice que está ahora enfocada en aprender de sus errores al tiempo que se prepara para lanzar el próximo modelo de su línea Galaxy S, que estaría disponible en marzo o abril.