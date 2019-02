NOVIA DE SERGIO RAMOS REVELA PARTE DE SU INTIMIDAD

Pilar Rubio, novia y futura esposa de Sergio Ramos, reveló parte de su intimidad al enseñar la ropa interior que usa cuando trae un vestido ajustado.

En el programa de El Hormiguero, la colaboradora no puso freno a las dudas del presentador Pablo Motos sobre qué llevaba puesto, por lo que ella respondió.

“Vale, es verdad que es un vestido que está hecho con pequeños cortes y no puedes llevar unas bragas. No puedes llevar una tanga porque se vería también. Tú has pensado, esta no lleva nada y en casa lo mismo. Pero bueno, voy a decir la verdad, yo siempre voy como tengo que ir”, señaló durante su sección.

“Y entonces lo que llevo es la tanga C, que no sé si os tengo que explicar que esta es la parte de adelante y está la de atrás…”, agregó.

El pasado mes de enero, Sergio Ramos reveló, junto a su novia, que contraerán matrimonio el próximo 15 de junio y cuyo enlace será en Sevilla. Actualmente, la pareja tiene tres niños.