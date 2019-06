NUEVO SECRETARIO DE GOBIERNO, CON CAPACIDAD MOSTRADA: MÉNDEZ

Luego de afirmar que el nuevo secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, es una persona que ha demostrado capacidad, y que es prueba de que los jóvenes pueden llegar a ocupar cargos de gran importancia en la administración estatal, donde afirmó las puertas están abiertas, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, Ramón Méndez Lanz, y que ahora forma parte del equipo que está conformando el gobernador Carlos Miguel Aysa González, y se consolide en los dos años al frente de la administración y concluir el periodo de Alejandro Moreno Cárdenas.

En breve entrevista al concluir la sesión ordinaria, Méndez Lanz destacó el nuevo secretario de Gobierno ha ocupado diferentes puestos de la administración pública, ha adquirido experiencia en temas sociales y políticos y aunque se le pudiera cuestionar su juventud, tiene experiencia y un ejemplo de que los jóvenes pueden llegar a ocupar cargos de relevancia política.

-Ha demostrado no solamente capacidad, sino sobre todo que escucha a la gente, y eso es muy importante hoy en día, porque finalmente si no los escuchas no sabes de qué te están hablando; estoy seguro cumplirá a cabalidad con este cargo de gran responsabilidad. En los puestos públicos hay que trabajar en equipo, y aquí hay un equipo que está conformando el Gobernador Carlos Miguel Aysa González y esto va a permitir que se consolide en los dos años que estará por delante y que concluirá el periodo que Alejandro Moreno dejó.

En otro orden de ideas, sobre la integración del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción, señaló el Consejo está establecido y es éste el que debe dar a conocer los resultados de la convocatoria que dieran a conocer, y elegir a los ciudadanos que estarán dentro del Sistema Estatal Anticorrupción.

-El Congreso hace ya varios meses concluyó con el trabajo que le estaba encomendado, cumplió al cien por ciento y esto está en manos de este Comité para la elección de las personas que integrarán a su vez el Sistema Estatal Anticorrupción. Este es un tema que ya va más de la parte ciudadana; estarán en los próximos días ya proponiendo, o quién es la personas que resulte elegida –concluyó.