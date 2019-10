NUEVO TRAJE ESPACIAL, RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAS: NASA

La NASA presentó los nuevos trajes que usarán los astronautas en la próxima misión a la Luna nombrada Artemis III, el cual lleva por nombre Unidad de Movilidad Extravehicular de Exploración, o xEMU para abreviar.

Los nuevos trajes espaciales de la NASA mantendrán a salvo a los astronautas cuando los humanos vuelvan a aterrizar en la Luna en 2024.

En la misión lunar de Artemisa, la agencia espacial de Estados Unidos enviará al próximo hombre y primera mujer a la Luna. Artemisa marcará el primer descenso controlado de un vehículo sobre la superficie de la Luna, tripulado desde el Apolo 17 en 1972.

Aunque en un inicio tienen un aspecto muy parecido a los trajes utilizados con las misiones Apolo y a los que actualmente portan los astronautas en la Estación Espacial Internacional, estos nuevos atuendos tienen características muy importantes.

Para empezar, el traje tendrá la capacidad de soportar las temperaturas de la superficie que oscilan violentamente, ya que a la luz directa del Sol, la Luna se evapora a 250 °F, mientras que las áreas a la sombra se congelan a -250 °F.

Además, gracias a la nueva tecnología utilizada en estos trajes, los astronautas podrán realizar tareas más complejas de las que se realizaban anteriormente, ya que su diseño está enfocado a las condiciones particulares del suelo lunar.

La NASA dijo mediante un comunicado: “A primera vista, el nuevo traje espacial de la NASA que se usará en las misiones de Artemis podría parecerse a los trajes que usan los astronautas para las caminatas espaciales fuera de la Estación Espacial Internacional (ISS) hoy”.

“Sin embargo, los caminantes lunares del siglo XXI podrán realizar tareas mucho más complejas que sus predecesores, gracias a los avances tecnológicos que comenzaron incluso antes del programa Apollo.

“Los trajes espaciales no son solo un ícono clásico de la exploración espacial humana, sino que también son una nave espacial personalizada que imita todas las protecciones del ambiente hostil del espacio y los recursos básicos que proporcionan la Tierra y su atmósfera”.

We’ve designed next-gen spacesuits for the #Artemis class of astronauts. 21st century Moonwalkers will don a high-tech suit, designed with advanced mobility & communication systems to accomplish more complex tasks. Here's a rundown of what to expect: https://t.co/55yNH8j24h pic.twitter.com/JkZvk4cjg6

— NASA (@NASA) October 8, 2019