Nuevo virus descubierto en cerdos amenaza con volverse una nueva pandemia

De acuerdo a un estudio realizado por científicos chinos y el cual fue publicado en la revista científica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), señala que han descubierto una nueva cepa de gripe porcina que puede desencadenar una pandemia (otra más).

El estudio liderado por el científico Liu Xinhua de la Universidad de Agricultura de China, se basa en más de 30.000 muestras tomadas entre 2011 y 2018 de las vías respiratorias de cerdos en 10 provincias chinas, en las cuales encontraron 179 virus diferentes de la gripe porcina tras analizar las muestras.

“Posee todas las características esenciales de estar altamente adaptado para infectar a los humanos“, dicen los autores, científicos de universidades chinas y del Centro de Control y Prevención de Enfermedades del país asiático.

El virus de #gripe de cerdos que ha causado casos en China es similar al pandemico de 2009. Similar al linaje Euroasiatico.

El nuevo estudio se centra en un virus de la gripe denominado G4, que desciende genéticamente de la cepa H1N1, una vieja conocida que ya provocó una pandemia en 2009, causando la muerte de entre 150.000 y 500.000 personas en todo el mundo. La nueva cepa de gripe es similar a la gripe porcina de hace 11 años, pero con algunos cambios. Según el informe, tiene además una combinación única de tres linajes: uno similar a las cepas encontradas en aves europeas y asiáticas, la cepa H1N1 que causó la pandemia de 2009 y una H1N1 norteamericana que tiene genes de los virus de la gripe aviar, humana y porcina.

“La variante G4 es “altamente infecciosa” y que causa “síntomas graves”, especialmente preocupante porque su núcleo es un virus de influenza aviar, al que los humanos no tienen inmunidad, con fragmentos de cepas de mamíferos mezclados en humanos”, ha explicado en la revista científica Science Edward Holmes, un biólogo de la Universidad de Sidney que estudia los patógenos.

Ante ello, los investigadores piden que se tomen medidas de prevención dado que “es cada vez más frecuente que los puercos se infecten con virus que tienen el potencial de saltar a humanos”.

Los científicos Sun Honglei y George Gao, director del Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, apuntan que “tendría sentido desarrollar una vacuna contra el virus G4 tanto para cerdos como para humanos”.

Los síntomas son similares a los de la gripe humana normal, puede incluir fiebre, letargo, falta de apetito, tos, secreción nasal, dolor de garganta, náuseas, vómitos y diarrea.

Cabe mencionar que, algunos trabajadores de granjas también mostraron niveles elevados del virus en la sangre. En las provincias de Hebei y Shandong más del 10% de los empleados de granjas porcinas dieron positivo en una encuesta de 2016 a 2018. Aunque estos casos documentados fueron infecciones sin salida que no se transmitieron a otras personas. Por lo tanto, el virus ya pasó de animales a humanos, pero todavía no hay evidencia de que pueda transmitirse de humano a humano, la principal preocupación de los científicos.