NUEVOS CASOS DE ROBO DE IDENTIDAD, ALERTA CONDUSEF

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó en un comunicado a usuarios de servicios financieros sobre casos de robo de identidad en los que se hacen pasar por institución bancaria Citibanamex.

La Condusef precisó que el método utilizado en esta ocasión es conocido como phishing; es decir, un tercero (en este caso, el que comete el robo de identidad) se hace pasar por una institución confiable para robar datos de clientes.

Los usuarios que han sido víctimas de phishing reciben en su correo electrónico una notificación de que bloquearon su cuenta y que deben entrar en un enlace para comprobar datos como nombre, domicilio, contraseñas, número de identificación personal (NIP), número de cuenta bancaria de tarjetas de crédito o débito y cualquier otra información particular.

El enlace que se muestra en el correo electrónico es el siguiente: https://boveda.banamex.com.mx/serban/index.htm. El contenido que se muestra en la página parece auténtico de la institución Citibanamex, y pide que se llenen los campos anteriormente mencionados para llevar a cabo el robo de identidad.

En el comunicado, la Condusef recordó algunas recomendaciones para no ser víctima de este delito, como no responder correos sospechosos, no ingresar NIP de cuentas en un sitio que llegó vía correo electrónico, contactar a su institución financiera, entre otras.

Además, aclaró que ninguna institución financiera solicita datos personales o verificación de cuentas mediante ligas en correos electrónicos, a menos que el cliente lo haya pedido con anterioridad.