NUNCA PODRÉ SER PERFECTO: JUSTIN BIEBER

El cantante canadiense Justin Bieber recurrió a su cuenta de Twitter para explicarle a sus fans por qué tiró el micrófono y abandonó el escenario durante el concierto que ofreció el fin de semana pasado en el Manchester Arena, en el Reino Unido.

La gente trata de torcer las cosas, algunas personas no quieren escuchar. Simplemente si no uso esta plataforma para decir lo que realmente siento, si no utilizó esta plataforma para ser el hombre que sé que soy, hablar de lo que está en mi corazón, entonces estoy siendo injusto conmigo mismo y no estoy ejerciendo ninguna justicia sobre la audiencia, tuiteó Bieber el pasado domingo.

El intérprete de “Sorry” de 22 años decepcionó a sus seguidores cuando abandonó las tablas luego que sus fans lo comenzaron a abuchear.

Habrá momentos en los que diga cosas erróneas, porque soy humano. No pretendo ser perfecto y espero en Dios que no diga las cosas correctas todo el tiempo porque entonces sería un robot y no soy un robot. Hay momentos en los que molesto, momentos en los que me enfado, hay momentos en los que me voy a sentir frustrado. Pero siempre seré yo mismo en el escenario, concluyó Bieber, quien terminó borrando el mensaje.