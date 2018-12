O GUARDIA NACIONAL O EJÉRCITO SE REGRESA A CUARTELES: DURAZO

El secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, anunció que el Gobierno federal regresará a las Fuerzas Armadas a sus cuarteles si el Congreso de la Unión no aprueba la creación de la Guardia Nacional.

Durazo afirmó que el gobierno no permitirá que la Marina y Ejército continúen en las calles, en labores de seguridad pública de forma irregular; así que o se crea la Guardia Nacional o se regresa a los militares a los cuarteles.

“El Ejército está ahorita, está la policía militar y la policía naval en la calle, pero aún ellos están en una condición legal irregular. Tenemos que dar el paso a la Constitución de la Guardia Nacional para regularizar la presencia de esos elementos en tareas de seguridad pública”.

“Y si eventualmente el Congreso tomara la decisión (de no avalar la reforma), esperemos que no sea así; pero nosotros en esa circunstancia retiraríamos al Ejército completamente a los cuarteles. Creo que sería irresponsable que eso sucediera porque con las actuales circunstancias de violencia en el país, no podemos darnos ese lujo”, exclamó Durazo.