Obama califica de “desastre caótico” la respuesta de Trump al coronavirus; Trump le responde

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó este sábado como un “desastre caótico absoluto” la respuesta que ha ofrecido la Casa Blanca a la crisis de la pandemia del coronavirus.

Por medio de una llamada con excolaboradores que ha podido confirmar la cadena CNN, Obama criticó la actuación del actual Ejecutivo, presidido por Donald Trump, además defendió la candidatura del exvicepresidente estadounidense y candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, de cara a las próximas elecciones.

“Habría sido algo malo incluso con el mejor de los Gobiernos. Ha sido un absoluto desastre caótico por esa mentalidad de qué puedo sacar yo de esto y al demonio con el resto de las personas”, manifestó Obama, de acuerdo al audio de la llamada al que accedieron Yahoo y CNN.

La conversación, de unos 30 minutos, tenía como objetivo animar a antiguos empleados de la Administración Obama a participar en la campaña presidencial para las elecciones de noviembre de Joe Biden, quien fuera vicepresidente con Obama.

“Estas próximas elecciones que se van a realizar, en todos los niveles, son muy importantes porque lo que se va a combatir no es solo a un individuo en particular o a un partido político”, sostuvo Obama.

RESPUESTA DE TRUMP

Ante el comentario del expresidente de EU, Barack Obama, Donald Trump le respondió por medio de un twitt.

“Estamos obteniendo excelentes calificaciones en el manejo de la pandemia del coronavirus, especialmente respecto a la PROHIBICIÓN temprana de la gente que viene desde China, la fuente infecciosa, que ingresa a los Estados Unidos. Compara eso al desastre Obama/Adormecido Joe también conocido como la gripe H1N1. Malos resultados, malas encuestas, no tenían ni idea!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 10, 2020