Obra pública no se detiene en el estado

Edilberto Buenfil Montalvo, secretario de Obras Públicas del gobierno del Estado, aseguró que no solo no se puede parar la obra pública en tanto la contingencia no sea extremosa, sino que en el mes en curso iniciarán 70 más, ya licitadas y, en el transcurso del año, se ejecutarán alrededor de 200.

Aseguró las obras trabajarán el ritmo normal que hay y apuntó que por el momento son pocas, pero destacó ya salieron las licitaciones y este mes iniciarán 70, ya licitadas.

El funcionario estatal señaló la posibilidad de que aumenten las obras y dar trabajo, contratar mano de obra para que las repercusiones económicas por la contingencia sanitaria por el Covid -19, sea menor.

Indicó en el sector trabajan alrededor de tres mil personas en estos momentos y aumentaría de manera importante cuando todas las obras estén en marcha, una cifra similar, a la que se sumarán los empleos indirectos.