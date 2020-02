Obrador acusa a sus críticos de “zopilotear y medrar” con los feminicidios

En medio de las crisis por la ola de feminicidios que se registran en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a los conservadores de “zopilotear y medrar” con la tragedia humana para ventilar sus fobias políticas.

Reprochó que a partir de los feminicidios recientes, muchos de sus opositores lo señalan como el culpable de todo cuando la degradación social fue generada por el neoliberalismo.

“Yo entiendo de que en una circunstancia de esta hay una exigencia de justicia y además es lo que se debe de hacer, es lo mínimo pero no debe de actuarse con oportunismo, es un asunto muy serio, no se puede utilizar el dolor de la gente, no se puede medrar, esto no significa de ninguna manera censura, es nada más, poner las cosas en su lugar porque de repente nos salen paladines de la justicia, quienes formaron parte del régimen opresor de corrupción”, sostuvo en la conferencia de prensa de dos horas donde solo se le dio el uso de la voz a dos comunicadoras.

Ante los cuestionamientos, dijo que será decisión de las fiscalías, local o de la república si se crea una fiscalía especial para esclarecer y perseguir los feminicidios.