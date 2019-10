ONE MACRO TE ACERCA A DOS CENTÍMETROS DEL OBJETIVO PARA FOTOGRAFIARLO

Revelan toda la información del nuevo Motorola One Macro, enfocado, como su nombre lo indica, a la fotografía en formato macro.

El smartphone va en línea de un gama media-baja actual. Tiene un diseño con notch de gota, pantalla de 6.2 pulgadas con resolución HD+, sensor de huellas en la parte posterior encima de logo de la empresa y un acabado en plástico.

En su interior encontraremos un procesador Helio P70 de ocho núcleos, acompañado de 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento ampliables vía microSD. Todo se alimenta con una batería de 4,000 mAh, que se carga vía USB-C con una potencia de hasta 10W.

Pero lo interesante está en su apartado fotográfico. Tiene un sensor principal de 13 megapixeles con óptica f/2.0 que se acompaña de uno de 2 megapixeles para capturar información de fondo.

Pero arriba de estos dos lentes hay un tercero de 2 megapixeles. Éste es el llamado lente macro: cuenta con enfoque automático y un rango focal mínimo de 2 centímetros. Lo que permitiría acercamos a los objetos hasta esa mínima distancia, enfocarlos y tomarles fotos.

También cuenta con un flash LED y un sistema de enfoque por láser. Mientras que en frontal hay una cámara de 8 megapixeles para selfies.

El smartphone ejecuta Android 9.0 Pie, pero no se asegura que esté dentro del programa Android One. Aún así, no trae ninguna capa de personalización, manteniendo el aspecto del SO lo más cercano a lo que encontramos en los Pixel de Google.

El Motorola One Macro de momento se queda como un producto exclusivo para India, se venderá por 140 dólares. No tenemos datos sobre su llegada a México, pero sabiendo la prioridad que la ha dado Motorola al país, no sería extraño verlo aterrizar a nuestro mercado en las próximas semanas.