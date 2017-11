ONU EXHORTA A CONSTRUIR FISCALÍA SIN INTERESES PARTIDISTAS

México debe construir una Fiscalía General de la República eficaz, independiente y profesional, lejos de los intereses partidistas y los cambios cosméticos, planteó desde el Senado el representante en México del Alto Comisionado de las acciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan-Jarab.

Para México, no nos queda duda que se necesita, como también lo dijeron otros ponentes, una transformación que no sea sólo cosmética, no sólo un cambio de nombre, México necesita un sistema de procuración de justicia eficaz, profesional e independiente de todos los intereses políticos, aseguró el especialista internacional.

Jan-Jarab explicó que en el contexto de investigación de la corrupción que realizan servidores públicos de diferentes naciones, es fundamental que las fiscalías cuenten con un diseño institucional que las fortalezca y les permita perseguir y castigar a los responsables.

Planteó nueve recomendaciones al Poder Legislativo de México para el diseño institucional de la nueva Fiscalía General de la República, entre ellas la independencia de los servicios periciales, la creación de un Consejo Asesor de renombrados especialistas, así como cuidar el perfil del titular, para que no responsa a intereses partidistas.

En el seminario participan especialistas de Colombia, Alemania, Perú y Guatemala, así como un grupo de mexicanos, quienes promueven la reforma constitucional que permita la mejora del diseño institucional de la nueva Fiscalía General de la República.