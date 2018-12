OPERACIÓN MOCHILA DEBE RETOMARSE POR SEGURIDAD: CEDH

José Antonio Renedo Dorantes, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), consideró necesario retomar el programa de “Operación Mochila”, por propia seguridad de los menores de edad, pues fue realmente sorprendente que un joven estudiante sacara un cuchillo estando en las aulas.

Asimismo, señaló este operativo o programa deben empezar o darse en los hogares y los padres de familia ser quienes revisen lo que sus hijos llevan en las mochilas, para seguridad de ellos mismos.

En improvisada rueda de prensa, manifestó que este caso causó mucho revuelo pues se decía que la policía debía intervenir, lo que puntualizó es erróneo porque es en las calles donde les corresponde estar para vigilar.

-Es a los padres de familia con el propio director de la escuela, que estén presentes en la revisión pero la revisión debe empezar por la casa, que los padres sepan qué llevan los hijos en su mochila en un momento dado, no descuidarlos, por la propia seguridad de su hijo y en el salón.

A pregunta expresa, manifestó no se trata de una actitud de descuido de los padres, sino que debe haber más vigilancia.

-Los valores se han perdido bastante pero aquí no se trata de valores, sino de vigilancia; se han vuelto muy permisivos y se descuida la vigilancia no solo en la escuela, pues los adolescentes salen a los “antros” salen a deshoras de la noche y no hay una vigilancia. Hay que tener más cuidado.

-Los padres tienen la corresponsabilidad como responsables de la educación de sus hijos, pero a veces, no se justifica, trabajan ambos, llegan cansados, no revisan la tarea de sus hijos, etcétera. Hay que retomar los valores que deben tener los padres de familia porque es su responsabilidad natural y legal.

Finalmente, sobre la aplicación de la “operación Mochila”, podría ser con la aprobación de los padres de familia o presencia de algún visitador, no es obligación, pero si nos invitan para evitar agravios a la ley. Se ha dicho que revisar mochilas es una violación a los derechos humanos pero está por encima la seguridad de los niños que estén en determinado lugar, y muchas veces los maestros detectan qué niños son agresivos para en todo momento estar más pendientes y no descuidarlos.