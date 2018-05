ÓRGANOS ELECTORALES REGULARÁN TEMA DE REELECCIÓN: TEPJF

Por tratarse de una resolución en la que se incluyeron aspectos que no fueron parte de la consulta ni del acuerdo original, es el que la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó el acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, señaló su magistrado presidente, Advin de León Galvez.

En breve entrevista, el funcionario federal explicó de manera breve y concisa las razones por las que la Sala Regional revocó el acuerdo del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, sobre los casos de los alcaldes en funciones de los municipios de Candelaria y Carmen, que buscan reelegirse, e indicó que se trataba de un tema de congruencia.

-De esos asuntos es que nosotros tomamos la determinación de solamente dejar firme el tema relacionado con la protección de separarse. Ya hubieron algunos otros aspectos que consideramos no fueron parte de la consulta ni del acuerdo original, y que en su momento decidimos, al existir un planteamiento que iba más allá de la petición original, nosotros por esa cuestión procesal decidimos revocarlos –indicó.

-Pero ya quedará en los órganos electorales del Estado, el poder regular acerca de esta temática y desde luego eso sería ya lo que en su momento, pudiera ser el caso, motivo de alguna impugnación, de otra impugnación.

A pregunta expresa, destacó “en realidad era un tema de congruencia de la sentencia entre lo que se pidió y lo que se resolvió, solamente era una cuestión de introducir algún elemento que no era parte de lo que originalmente se estaba solicitando” y añadió no se trataba de calificar si eran equitativos o no, sino una cuestión procesal.

Puntualizó la solicitud de información no incluía la pregunta de si podían o no hacer campaña siendo servidores públicos.

-Y eso fue lo que nosotros consideramos, al no ser materia lo declaramos, sin perjuicio sin que las autoridades puedan pronunciarse. La Sala Regional mantiene a salvo el derecho de que el Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC) puede emitir lineamientos al respecto –finalizó.