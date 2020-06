Osasuna sentencia al Leganés del mexicano “Vasco” Aguirre

El Osasuna de Pamplona consiguió un gran triunfo en el minuto 96 gracias a un gol de cabeza de Enric Gallego que sirve para firmar virtualmente la permanencia de su equipo en La Liga, mientras el Leganés del mexicano Javier Aguirre, que estuvo cerca de lograr el triunfo y acabó perdiendo 1-2, vio complicarse más sus opciones de evitar el descenso.

Osasuna sabía de la importancia del encuentro, y que un triunfo le serviría para sellar su continuidad en la élite, por lo que salió con todo a buscar el triunfo con la idea de amarrar más todavía una permanencia que prácticamente la tiene asegurada.

En el minuto 9 de partido llegó el primer gol del duelo. Fran Mérida mandó un centro después de una buena jugada colectiva y Enric Gallego remató de manera acrobática para firmar un gol de fantasía que sirvió para adelantar al Osasuna en el marcador.

Tras el gol en contra el conjunto de Javier Aguirre mandó sobre el terreno de juego. Superó al bloque de Jagoba Arrasate y generó buenas oportunidades para empatar un partido vital para sus aspiraciones de alcanzar la salvación.

La suerte del Leganes cambió en la segunda parte con un chutazo del canterano Javier Avilés, un golazo que espoleó al Lega en los 45 minutos restantes.

Pero no hubo manera de voltear el partido. Es más, la suerte acabó dando la espalda a los madrileños en el tiempo de prolongación. Después de haber perdonado hasta cuatro ocasiones claras -echaron de menos a Óscar Rodríguez- Marc Cardona perdonó la victoria, pero Enric Gallego no. El ex del Huesca metió la testa en un tiro de esquina y sentenció al Leganés.