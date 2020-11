Pago de aguinaldo a burócratas no es opcional, advierte líder de Los Tres Poderes

La crisis que ha dejado la pandemia no pone en riesgo el pago de aguinaldo de trabajadores sindicalizados de los Ayuntamientos, reveló el líder sindical de los Tres Poderes, José del Carmen Urueta Moha, pues recalcó que no se dejaron de recibir los recursos que le corresponden a las comunas.

Refirió que ha tenido acercamiento con diversos municipios y hasta el momento se ha dado garantía del pago de las prestaciones de fin de año a cientos de trabajadores sindicalizados.

“El aguinaldo es un pago que se realiza por Ley, y este año la pandemia del Covid-19 no pone en riesgo de que no se cumpla, no es opcional, y el próximo 20 de diciembre todos ya deberán contar con sus pagos”.

Urueta Moha agregó que todo noviembre se visitarán los Ayuntamientos de todos los municipios del Estado para entablar acuerdos con los alcaldes y que el aguinaldo se cumpla sin ningún contratiempo.