PAGO DE AGUINALDO NO ESTÁ A DISCUSIÓN: SEDUC

“El pago del aguinaldo a trabajadores de educación media superior no está a discusión, pues es un derecho laboral que se tendrá que cumplir”, destacó el secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán, al indicar que ésta prestación se compone de una parte federal y una estatal, ésta última dijo que se encuentra asegurada.

“Confío en que esto se resolverá porque no hay porque desconocer lo que está previsto en la ley, no es un tema de discusión, no es una prestación asociada a desempeño o a evaluación, es un tema que se tiene que reconocer, es un derecho laboral y estaremos pendientes de que se asegure en lo que resta del año”.

Dijo que se les ha informado que se continúan haciendo las gestiones ante la Secretaría de Hacienda, y que se notificará apenas se tenga seguridad del pago.

“La respuesta que se nos dio es que todavía está en proceso de gestión con hacienda y que abría una nueva notificación, que tuviéramos confianza de que esto se va resolver positivamente y es lo que hemos transmitido tanto a directores generales del colegio de bachilleres, del Cecyt y base trabajadora”.