PAÍSES DE CENTROAMÉRICA, CON MEJOR SALARIO MÍNIMO QUE EN MÉXICO

Luego de señalar que por vez primera en 36 años se registró un incremento al salario mínimo del 16 por ciento, de acuerdo con datos del Seguro Social, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo son los más altos registrados en esa institución, al tiempo que lo comparó con el de tres naciones de Centro América: El Salvador, Guatemala y Honduras donde afirmó es el doble de lo que se paga en México.

Dijo ya hay un promedio de salario de los trabajadores inscritos en el Seguro social de alrededor de 11 mil 600 pesos mensuales, añadió se mejorará cada vez más y no ocurra de nuevo que los incrementos estén por debajo de la inflación, porque significaba una pérdida del poder adquisitivo.

Puso como ejemplo que hace 30 años, un salario mínimo alcanzaba para comprar 50 kilos de tortilla y, en la actualidad, apenas seis, deterioro que atribuyó al periodo neoliberal”.

Destacó también que en Campeche aumentará de 10 mil a 20 mil campechanos en el programa Sembrando Vida, pues se incrementará de 25 mil a 50 mil las hectáreas que se reforestarán, y afirmó tendrán trabajo permanente en su administración y señaló se busca que si los mexicanos como los centroamericanos que reciben ayuda de México, si salen de su país para buscar vida en otras partes, lo hagan por gusto y no por necesidad.

-Por eso tenemos que mejorar los salarios, vamos a irlo haciendo poco a poco de manera gradual, porque no se puede por Decreto, no es decir: va a aumentar al 100 por ciento el salario. No, tiene que ir poco a poco aumentando el salario para que vaya mejorando el poder adquisitivo, y también tengamos actividades productivas, empresas que den empleos y que tengan facilidades, no con salarios raquíticos, sino salarios justos.