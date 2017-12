PALESTINA SE NIEGA A REUNIRSE CON VICEPRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

El presidente palestino, Mahmud Abbas, no se reunirá con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que visitará la región este mes, como respuesta a la decisión de Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel, frente al consenso internacional y la posición histórica de Washington.

“No habrá ningún encuentro con Pence. Estados Unidos ha cruzado una línea roja que no debería haber cruzado”, declaró el asesor diplomático presidencial Majdi Al Jalidi a la radio Palestina.

El jueves, un líder destacado del movimiento nacionalista Al Fatah, Yibril Rajoub, dijo que Pence no era bien recibido en Palestina, tras el anuncio de Trump, y aunque se había planteado la posibilidad de no recibirle no se había anunciado hasta hoy.

El liderazgo palestino se reunió en Ramala para concretar las medidas que adoptarán como reacción a la declaración de Trump del pasado miércoles, entre las que plantean revisar los acuerdos de Oslo, dar por acabado el papel de mediador de Estados Unidos en el proceso de paz, fortalecer la reconciliación palestina y pedir a la ONU que delimite las fronteras de Jerusalén.