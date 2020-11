Palqueros resienten pérdidas millonarias por suspensión de ferias

Dirigentes de las Asociaciones de Palqueros de Hopelchén, Pomuch y Hecelchakán, aseguran haber registrado este año pérdidas por más de un millón de pesos por la suspensión de los festejos que se realizan en esas regiones, pues la contingencia sanitaria obligó a suspender las corridas de toros este año.

Carlos Manuel Ríos Caamal, presidente de la Asociación de Palqueros de Hopelchén, en compañía de Nayarito Dzul Collí y Guillermo Dzul Ehuán, de Hecelchakán y Pomuch, respectivamente, aseguraron el trabajo que realizan contribuye a preservar las tradiciones a través de las ferias tradicionales, vaquerías, corridas de toros, que cada año se presentan en esos lugares, además de asegurar ser factor que mueve la economía local.

Ríos Caamal aseguró en Hopelchén se invierte entre un millón 100 mil a un millón 200 mil pesos en la feria de los toros, pero las afectaciones son para todos, porque se benefician actividades como restaurantes, servicio de taxis y comentó que para la feria decembrina, será difícil poder trabajar por la contingencia sanitaria.

Dijo su preocupación principal en estos momentos son las Ferias para los primeros meses del 2021, a partir de enero próximo hasta abril, por lo que solicitarán autorización para presentarse y se analice su situación.

Señalaron son 135 palqueros afectados, con pérdidas cuantiosas porque los anticipos dados a los ganaderos, no se recupera y no es responsabilidad de ellos no se haga la Feria, entre otros.