PAN PEDIRÁ A ELISEO QUE CONCLUYA CONFLICTO

“Nosotros le vamos a pedir al alcalde que vaya a las instancias federales que competan, esto es lo que le vamos a pedir, que esto lo concluya de manera legal, sin la violación que se está viviendo en el municipio”, manifestó el dirigente estatal del PAN en Campeche, Pedro Cámara Castillo, ante la negativa del alcalde Eliseo Fernández Montufar de solución el conflicto en el Ayuntamiento de Campeche.

Y es que pese a que la huelga es un movimiento totalmente legal, el dirigente estatal del PAN pidió a su compañero de partido Eliseo Fernández Montufar ser enérgico con huelguistas y de haber personas involucradas en faltas de índole penal, iniciar los procesos a quien resulte responsable.

Cámara Castillo dijo que se está manipulando el derecho de los trabajadores, ya que hay dos sindicatos y solo uno se fue a la huelga, y al momento de tomar las instalaciones se impide a los otros entrar.

“Se inicia una huelga con un mínimo de sindicalizados y no pueden tomar las instalaciones del municipio porque eso afecta a terceros, si bien es cierto que es su derecho a manifestarse, hay dos sindicatos y uno no emplazó huelga y si cierran instalaciones vulneran el derecho de terceros pues los otros están incurriendo en faltas por no estar en sus áreas”.