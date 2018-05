PANCHO CAMPOS LLEGA A 197 TRIUNFOS EN LMB

El veterano Francisco Campos lanzó cinco y dos tercios para conseguir su segunda victoria de la campaña y el triunfo 197 de por vida, apoyado por sendos ataques de tres y cuatro carreras en la segunda y cuarta entradas, para que los Piratas derrotaran 7 por 3 a los Guerreros de Oaxaca.

Campeche aprovechó el descontrol del abridor y derrotado Luis Díaz para armar ofensiva de tres carreras en la segunda tanda, con pasaportes a Paul León y Fernando Flores, sacrificio de Iván Araujo, doblete productor de dos de Jason Atondo, y tras ponche a Danry Vásquez, Asael Sánchez y Olmo Rosario ligaron jits, el de éste último impulsó.

Campeche metió el partido al congelador en la cuarta con ataque de cuatro, con doble de Iván Araujo, jit al cuadro de Jason Atondo en un toque de pelota que provocó un tiro malo del antesalista al buscar el out en la inicial, pecado del camarero que permitió anotar a Araujo, luego Vásquez se embaso con yerro del camarero, Asael gorreó la inicial y Olmo Rosario atizó doblete productor de dos.

Oaxaca le rompió la blanqueada a Pancho Campos en la quinta, donde un out disparó bambinazo Julián Ornelas, y en la sexta, luego de uno fuera atizó single Yunesky Betancourt y luego del segundo out el que se fue para la calle fue Arismendy Alcántara.

La victoria fue para Campos Machado (2-1) en 5.2 con cinco jits y tres carreras, tres bases y tres chocolates, con relevos de Jovany López y terminó Francisco Haro.

Perdió Luis Díaz (0-1), con relevos de Luis Payán y Lauro Ramírez.

EL SEGUNDO PARA OAXACA

Ataque de tres carreras en la quinta entrada respaldó la labor de Carlos Félix y los Guerreros de Oaxaca rescataron el segundo de la doble cartelera al son de 3 por 0 para igualar serie.

En ese ataque, Yunesky Betancourt remolcó una con jit al derecho y Arismendy Alcántara produjo dos con doble con la casa llena.

La victoria fue para el sonorense Carlos Félix (2-1), con relevo de Joh Judy y Arcenio León; la derrota para el dominicano Ulises Joaquín (0-4) en labor de relevo.

Para el último de la serie este miércoles, por los de casa lanzará Jorge Rivera y por los visitates Salvador Valdez.