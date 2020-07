Pandemia está afectado a empresarios que no pueden costear salarios

La pandemia del Covid-19 ha generado mayores oportunidades de protección laboral al trabajador pero deja a los propietarios de los negocios a la deriva al no haber ingresos por la falta de movilidad, explicó el analista financiero, José Celis Pérez.

Comentó que “aunque sea registrado un gran número de empleos perdidos también es verdad que los negocios que siguen en pie continúan apoyando a sus trabajadores a pesar de que los ingresos han bajado considerablemente”.

Lamentó que vaya a ser inevitable que las empresas continúan cerrando en los próximos meses y es que dijo que esto no se ha detenido desde que inició la contingencia sanitaria en la entidad, y lo peor es que posiblemente en lo que resta del año la actividad económica continúe en picada.

El panorama incierto que se tiene en la economía no sólo de Campeche si no del resto del país afecta totalmente cualquier tipo de inversión, “y esto daña a las familias, porque por más que un desempleado salga a buscar un nuevo trabajo no lo encontrará”.