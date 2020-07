Pandemia y alto costo de combustible está “acabando” a taxistas

La pandemia del covid-19 y los altos costos de combustible han ocasionado que los taxistas atraviesen por una severa crisis, además las restricciones para abordar a los pasajeros los deja sin herramientas para lograr generar ganancias, señaló el presidente de la Unión de Concesionarios del Sureste, Román Acuña Estrada.

“Desde que inició la contingencia sanitaria hemos metido oficios para que se nos proporcione algún tipo de apoyo que nos ayude a mitigar la dura temporada que estamos teniendo pero hasta el momento no hay respuesta y la situación de los taxistas en todo el estado es crítica”.

Manifestó que abordar sólo a 2 pasajeros resulta complicado no sólo para los taxistas sino también para las familias que tienen que trasladarse y que por esta petición de la autoridad requieren de dos unidades cuando es por todos sabido que las carencias económicas son grandes para todos.

Pidió que se tenga consideración a este sector ya que la baja movilidad no les permite mejorar sus ingresos, incluso no les es viable incrementar la flota vehicular porque no hay pasaje y eso se traduciría en más pérdidas.