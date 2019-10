PARA CELEBRAR SU CUMPLEAÑOS 55, GUILLERMO DEL TORO SORPRENDE A FANS

Además de ser uno de los directores mexicanos contemporáneos más importantes y celebrados, Guillermo del Toro es conocido por su gran calidez humana y gusto por ayudar a los demás. Por ello, ya son muchas las personas que aprovecharon las redes sociales para felicitarlo. No obstante, la sorpresa más grande la brindó el mismo del Toro, pues para celebrar su cumpleaños 55, pidió que la exposición En casa con mis monstruos se extendiera una semana más y fuera gratuita para los menores de 25 años.

Por medio de su cuenta de Twitter, del Toro declaró que su exposición, originalmente planeada para concluir el 27 de octubre, se extenderá una semana más, durante la cuál todas las personas menores de 25 años podrán acceder de manera gratuita. Adicionalmente, para quienes ya sobrepasan esta edad, el boleto tendrá un costo de $45 pesos. «Mi deseo es que los jóvenes reciban este gesto. Sobre todo, aquellos que aún no han tenido los medios para asistir», comentó el director.

De la misma forma, del Toro explicó que hará todo lo que esté en sus manos para que los jóvenes tengan prioridad en la exposición. Por ello, buscará que al presentar dos boletos de visitas anteriores, las personas tengan más tiempo dentro del recorrido.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que del Toro realiza una acción de esta índole. En agosto pasado, el director jalisciense apoyó al equipo de la Olimpiada de Matemáticas que no tenía recursos para ir a competir a Durban, Sudáfrica.

1/ 3 En Toronto ya es Oct 9. Cumplo 55 años. Me da gusto anunciar que he promovido que extendamos En Casa con Mis Monstruos una Semana mas. Como regalo he pedido (y recibido) de FICG, MUSA y de @rvillanueval el que esa semana sea enteramente GRATUITA para menores de 25 años…

— Guillermo del Toro (@RealGDT) October 9, 2019