Para disminuir probabilidades de contagio, cubreboca debe abarcar la nariz y boca

Para que el cubrebocas cumpla con la función de proteger de enfermedades respiratorias o virales como el coronavirus, es necesario usarlo correctamente, cubrir nariz y boca, que esté lo más adherido a la estructura de la cara y no haya salidas de aire, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche.

El coordinador de Epidemiología, Juan Joel Sandoval Sánchez, externó que este elemento de protección sanitario es necesario en esta “Nueva Normalidad”, por ser una medida efectiva para prevenir la transmisión de la enfermedad y controlar significativamente el número de contagios por COVID-19.

Sandoval Sánchez explicó que actúan como barrera para reducir la exposición de saliva y secreciones respiratorias, es decir, ayudan a bloquear gotas o salpicaduras de partículas que pueden contener el virus.

“Para que su uso sea efectivo y nuestra salud no se vea amenazada, debemos utilizarlo correctamente cubriendo nariz y boca en su totalidad para proteger las vías respiratorias; nunca en barbilla, cuello, frente o sobre el cabello”, recalcó.

Se recomienda no compartirlo con otra persona; no tocarlo estando en uso; cubrir hasta el mentón; no portarlo flojo; colocarlo preferentemente dentro de casa; si hay necesidad de retirarlo, hacerlo desde las bandas elásticas; siempre usarlo seco y limpio; desecharlo de forma correcta en un contenedor cerrado.

Existen diferentes tipos como los estándar, bifásico de uso quirúrgico o de cirujano y trifásico, como la mascarilla de alta eficacia; los tipo estándar son los ideales para ser utilizados por todas las personas, protegen en un 70 por ciento que el individuo enfermo transmita la enfermedad, porque no permite la salida de secreciones, tiene un periodo de vida de cuatro horas aproximadamente.

Finalmente, externó que su uso debe ir acompañado de otras medidas de higiene y prevención como el lavado frecuente de manos, la sana distancia y aislamiento social: “si todas las personas acatan estas medidas promovidas por las autoridades sanitarias, podremos minimizar la transmisión del virus, seamos responsables con nuestra salud y la de quienes nos rodean”, finalizó.