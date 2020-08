Para el gobierno de la 4T apostar por la juventud es una prioridad: STPS

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, dijo que para el gobierno de la Cuarta Transformación apostar por la juventud es una prioridad, es una apuesta al presente y al futuro, para resolver un problema de fondo que es la falta de oportunidades y es atacar muchas causas de la violencia que vive el país.

Al encabezar, como todos los días, a conferencia de prensa del informe diario sobre los avances de los programas sociales del gobierno y con motivo de los festejos del “Día Internacional de la Juventud”, recordó que son varios las acciones que se llevan a cabo para apoyar a los jóvenes, como son las becas, las Universidades del Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

Destacó que “no más el llamar ninis como si se tratara de jóvenes que no quieren estudiar o no quieren trabajar cuanto el problema de fondo es que no se daban alternativas. Jóvenes del campo, jóvenes con algún tipo de discapacidad. Así que, el día de hoy nos da mucho gusto mostrar eso, cómo apostar por los jóvenes es apostar por el presente y el futuro y, también, es atender muchas de la causas que generan violencia, cuando no hay alternativas y se orilla a los jóvenes a actividades vinculadas con la delincuencias porque no hay bienestar”.

Informó que en el Programa Sembrando Vida ya se tienen 25 mil jóvenes becarios y becarias de comunidades rurales, en 39 pueblos indígenas afromexicanos y que la meta para el 2020 es contar con de 51 mil 600, distribuidos en 17 mil 200 Comunidades de Aprendizaje Campesino, en donde tendrán desarrollo profesional y personal.