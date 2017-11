¡PARA FESTEJAR LOS 15 AÑOS DE SU HIJA… OFERTA SU RIÑÓN!

Un argentino ofertó uno de sus riñones en su cuenta en Facebook. Se trata del campeón Maximiliano Javier Almandoz, que tiene dos medallas de oro en taekwondo, quien aceptó que por desesperación intentó conseguir dinero para costear una fiesta de 15 años para su hija.

Pero la oferta se esfumó: tras informase y conocer que se trata de un acto ilegal en Argentina, recibir varios comentarios críticos y el apoyo de su familia, aseguró a varios medios locales que fue sólo un impulso.

Almadoz confirmó al programa Radiópolis de Radio 2 que hace unos 6 meses atrás puso a la venta uno de sus riñones a través de su perfil en la red social.

Sabía que era una locura, pero pensé que quizás a alguien le podía servir mi riñón, no sabía que no se podía, que había un protocolo y que iba a caer mal a muchos. Me atacaron por lo que hice, pero no fue con intención, quería cumplir con el sueño de mi hija”, expresó a la radiofusora local, según Rosario3.com.