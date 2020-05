Para hacer frente desabasto de agua en Calakmul y Carmen, Aysa envía pipas

Para dotar de agua, de manera urgente, a comunidades del municipio de Calakmul y atender regiones de Carmen y Campeche donde escasea el líquido, el gobernador Carlos Miguel Aysa González dio el banderazo de salida a 10 nuevos camiones cisterna, adquiridos con recursos propios del estado por casi 18.5 millones de pesos.

Los vehículos también se emplearán para el combate de incendios forestales en el estado.

Del total de las unidades, cinco fueron enviadas al municipio de Calakmul, dos a Carmen y las otras tres operarán a través de las secretarías de Seguridad Pública y de Protección Civil, y de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche.

Cada unidad tiene capacidad para transportar 10 mil litros de agua, cuenta con un sistema reforzado de muellaje, bomba adicional en la parte superior y posterior del tanque para el suministro y desfogue de agua, y equipamiento necesario para el combate de incendios.

Cerca del mediodía, en el estacionamiento del Centro Estatal de Rehabilitación Integral de Campeche (CERI), luego de encabezar el evento acompañado del secretario general de Gobierno, Pedro Armentía López, y de los alcaldes de Calakmul, Luis Felipe Mora Hernández y de Carmen, Oscar Rosas González, el mandatario enfatizó que las pipas fueron compradas con recursos propios del gobierno del estado y se emplearán para abastecer de agua, de manera prioritaria, a la población que padece de desabasto como ocurre en localidades de Calakmul.

“Apenas nos llegaron y las estamos poniendo en marcha; ya se fueron a hacer sus labores; nuevecitas las pipas. Calakmul no podía esperar más, Carmen no podía esperar más; teníamos que apoyar de inmediato”, remarcó Aysa González al hacer énfasis en que su administración está haciendo frente a las demandas de la gente sin necesidad de recurrir a financiamientos, ya que el dinero que se invierte en la adquisición de equipos y la implementación de acciones es producto de ahorros y del manejo escrupuloso de los recursos presupuestados.

También, comentó que en medio de la emergencia sanitaria su gobierno no ha dejado de trabajar para responder a las necesidades de la población, tal es el caso del urgente suministro de agua para las familias de Calakmul.

Señaló que a la par se siguen desarrollando obras en todo el estado y aunque hay algunas que ya se pueden inaugurar, por las recomendaciones sanitarias se deberá esperar mejor momento.

Para concluir, Aysa González exhortó a la población a seguir aplicando las medidas de higiene y quedarse en casa, pues aunque en términos generales la situación de la pandemia en el estado está controlada porque la gente en su mayoría ha entendido el grado del problema de salud, en el municipio de Carmen se mantiene especial atención por la actividad petrolera que no puede detenerse.

“Estamos trabajando mucho con ellos para que pueda mitigarse esta pandemia; pero realmente en el estado de Campeche, gracias a la población, gracias a que todos han entendido, estamos bien”, citó.