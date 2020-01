“Para no hacer show” AMLO no recibirá a caravana de Sicilia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo durante su conferencia que no recibirá a los integrantes de “Caminata por la verdad, justicia y paz”, entre los que estarán el poeta Javier Sicilia y la familia LeBaron, porque debe cuidar la investidura presidencial.

“No los voy a recibir yo, los va a recibir el gabinete de seguridad”, dijo el presidente que indicó que tendrán abiertas las puertas del Palacio Nacional.

“Para no hacer un show, no me gusta ese manejo propagandístico”, dijo López Obrador sobre la intención de la caravana de entablar una reunión.

Dijo que debe cuidar la investidura presidencial ya que ahora representa a todos los mexicanos y para evitar excesos o que alguien se altere, ya que un acto así se presta a una imprudencia, los manifestantes serán atendidos por el gabinete de seguridad.

“Se les va a escuchar, se les va a acompañar. Tengo que cuidar la investidura presidencial, si de repente se altera alguien, hay un exabrupto, tengo que cuidar esa investidura ¿Para qué exponernos?”, concluyó sobre el tema el presidente.