¡PARALIZADO SECTOR PESQUERO! NO HAY PULPO, ASEGURAN

Paralizado se encuentra el sector pesquero, pues a 13 días de que arrancara la temporada de captura de pulpo, solo el uno por ciento de las embarcaciones están saliendo a la mar, lamentó Virgilio Pérez Chan, presidente de la Asociación Pescadores en Defensa del Mar, quien dijo que diariamente reportan pérdidas de hasta mil pesos.

“Pésimo año ha sido el 2019, es increíble lo que está ocurriendo, solo está saliendo el 1.2 por ciento de las embarcaciones, y éstas traen cinco, 6 y 8 kilos de pulpo, esto no nos da para nada, no hay producto, es terrible lo que está viviendo el sector, está paralizado, casi todas las lanchas están aparcadas”.

Y aunque aún no tienen precio oficial, comentó que para ayudarse en su economía venden el kilo de pulpo en 70 pesos, pero no representa nada, ya que para lograr salvar la temporada tendrían que capturar al menos 15 kilos del molusco al día.

“Vamos a ver cómo se comporta a finales de mes, porque si estamos siendo muy afectados, ya no sabemos qué hacer, ojalá cuando comience la veda se respete, y las autoridades hagan su parte para que no haya depredación y en 2020 no nos vuelva a ocurrir lo que está pasando en estos momentos”.

Agregó que en Isla Arena la situación es distinta, pues es donde mejor les está yendo a los pescadores, quienes capturan hasta 30 kilos de pulpo por lancha.