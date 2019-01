PARIS JACKSON DESMIENTE HABER INGRESADO EN UNA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA

Paris Jackson, hija del Rey del Pop, se ha convertido en una de las protagonistas de la crónica social internacional pues en últimos días varios medios estadunidenses, como People o E! News aseguraron, según fuentes cercanas a Paris, que la primogénita de Michael Jackson había sido ingresada en una clínica para atender problemas de salud mental.

Una persona muy cercana a la modelo explicó al portal People que “Paris decidió que necesitaba tomarse un tiempo para reiniciar, realinear y priorizar su salud física y mental”. Según la misma fuente, el 2018 fue un año muy intenso para ella: “Ella tuvo un largo año viajando por todo el mundo, tanto para proyectos de trabajo como para obras de caridad, y se sentía realmente agotada”.

Otro de los motivos por los que la gente pensaba que Paris había sido ingresada en un centro médico, se debía a la inactividad en el uso de las redes sociales, pues llevaba sin compartir ninguna foto en Instagram desde mediados de diciembre.

Sin embargo, ha sido la propia joven quien ha desmentido dichas informaciones en su propia cuenta oficial de Instagram:

“Como siempre, los medios han exagerado todo. Sí, me he tomado una pausa en el trabajo, en las redes sociales y en el uso del teléfono, porque puede ser demasiado a veces y todos merecemos un descanso. Pero estoy feliz, sana y me siento mejor que nunca”.

De esta manera, la hija de Michael termina con las especulaciones sobre su ingreso en una clínica psiquiátrica.