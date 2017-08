PARIS JACKSON NO SIGUE LAS REGLAS DE “CHICA DE PASARELA”

La hija de Michael Jackson, Paris, dio un paso adelante en su carrera como modelo al ser portada de una revista y explicar que no sigue las reglas de una “chica de pasarela”. El medio internacional I-D la entrevistó y colocó en carátula de la edición de otoño de ese lugar.

“No soy simétrica, no soy talla cero, como muchas hamburguesas e infinitas cantidades de pizza. No me quedan las tallas de pasarela o de diseñadores, tengo cicatrices, estrías, acné y celulitis. Soy humana. No una muñeca. La idea de que todos tenemos que calzar en un estereotipo de belleza es indignante y ridícula porque la ‘perfección’ solo es una opinión”, enfatizó Paris.

Así mismo dio su perspectiva de belleza y cómo debe ser vista. “La belleza, la verdadera belleza, debería medirse en el alma, en el carácter, la integridad intenciones y mentalidad de una persona, en lo que sale de su boca. En cómo se comportan. En su corazón”, expresó.

Por otra parte, ese concepto no quedó claro en la revista que publicó un perfil de Paris muy distinto al que ella quiere mostrar. A través de su perfil de Twitter escribió: “Definitivamente la introducción NO fue algo que aprobé… muy decepcionada #periodistas. Pero mis respuestas estuvieron GENIALES así que la compartiré de todos modos”.