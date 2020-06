Pastor afroamericano llama al 911 por agresión racista y él termina arrestado

Leon K. McCray, un hombre afroamericano de 65 años de edad, fue arrestado por oficiales luego de que llamara al 911 por una amenaza de muerte por parte de un grupo de personas racistas.

El conflicto inició cuando una pareja arrastraba un refrigerador viejo a un contenedor de basura de la casa de McCray, por lo que este les pidió que se retiraran del lugar.

De cuerdo a McCray, la pareja lo amenazó y después regresó con otras tres personas más que, en grupo lo atacaron y amenazaron con matarlo, diciendo que no les importaba su “vida negra” ni nada relacionado con el movimiento “Black Lives Matter”.

On Friday, Shenandoah County Sheriff Timothy Carter announced that the brandishing charge against McCray would be dropped and that five people were arrested after the sheriff's office "obtained warrants for more severe charges regarding this investigation." pic.twitter.com/7k0QMYs9Fp

